Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar (SZE: 002459) hat angekündigt, dass es am 18. Mai 2020 um 20 Uhr (UTC+8) online die "Smart Empowerment - 2020 PV-Technologie-Konferenz (http://live.vhall.com/395780369)" veranstalten wird. Hier sollen die weltweiten Partner aus der Branche eingeladen werden, über die Entwicklung der zukünftigen Photovoltaik-Technologien zu diskutieren.Das Jahr 2020, an dessen Horizont sich für den globalen PV-Markt aufgrund ständig neu auftauchender Technologien eine Fülle an Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen zeigen, wird angesichts technologischer Durchbrüche und Produktaktualisierungen das ein ums andere Mal für höhere Opportunitätskosten sorgen.Mit der Ausrichtung des Webinars will JA Solar eine führende Plattform bereitstellen, über die die weltweiten Partner die Herausforderungen angehen und zukünftige Chancen für die Entwicklung von PV-Produkten entdecken können. Hier können die Teilnehmer gemeinsam Lösungen voranbringen, um das Dilemma aufzulösen, vor dem die Branche derzeit steht. Bei dem Webinar werden führende Branchenexperten dabei sein, so etwa Professor Martin Green, den Vater der Photovoltaik, und Wang Bohua, Generalsekretär des chinesischen Branchenverbands für Photovoltaik. Ebenfalls dabei sind die hoch effizienten Solar-Lösungen von JA Solar und dessen Roadmap für die Produktentwicklung für den globalen Markt.