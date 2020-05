FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der Erholungsrally an der Wall Street ging es auch im nachbörslichen Handel in Deutschland am Donnerstag kräftiger nach oben. Die Umsätze seien hoch gewesen, berichtete eine Händlerin von Lang & Schwarz. Auffällige Entwicklungen bei Einzelwerten habe es allerdings nicht gegeben. "Es ist quer durch die Bank gekauft worden", so die Teilnehmerin.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 10.455 10.337 +1,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2020 16:33 ET (20:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.