Tesla-Chef Elon Musk erklärt in einem Podcast, nicht Warren Buffetts größter Fan zu sein. Das liege aber nicht daran, dass er dessen Arbeit nicht wertschätzt, sondern weil er dessen Job als "langweilig" erachte. In Musks Augen sollte es mehr Macher geben.? Musk erklärt, Buffetts Job sei langweilig, aber auch wichtig? Tesla-CEO fordert "mehr Leute, die Sachen machen"? Buffett bezeichnet Musk als "bemerkenswerten Kerl"Im Podcast "The Joe Rogan Experience", der vergangene Woche veröffentlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...