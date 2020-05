Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Horw (pts001/15.05.2020/05:00) - Es war eine emotionale Achterbahnfahrt für alle Beteiligten aus der Gastronomie-Branche. Zuerst hatte man den Eindruck, dass bis im Juni gar keine Lockerungen vom Bund für die Gastronomie vorgenommen werden. Dann hiess es auf einen Schlag, dass Restaurants ab dem 11. Mai wieder öffnen und Gäste empfangen dürfen. Natürlich ist das eine erfreuliche Nachricht - aber auch eine grosse Herausforderung. Die Wiedereröffnung ist für viele Gastronomiebetriebe nur eine Annäherung an die Normalität, welche vor dem Lockdown herrschte. Restaurants und Bars müssen das Schutzkonzept des Bundes einhalten, was allerdings nicht allen leicht fällt. Was soll ein Restaurant tun, wenn einfach zu wenig Platz vorhanden ist, um die geforderten Abstände der Tische einzuhalten? Trennwände! Bestehende Trennwandsysteme, wie zum Beispiel aus Acrylglas, sind nicht nachhaltig, die Lieferfristen sind teilweise mehrere Wochen und der Preis für eine vorübergehende Lösung lässt viele Gastronomen kalt. Und was macht man mit all den Wänden, wenn sie nicht mehr benötigt werden? Der Designer Pirmin Giger hat sich aus diesem Grund an die Entwicklung einer Trennwand gemacht, welche diese Probleme löst. Die ersten Entwürfe hat er kurzerhand auf den Sozialen Medien geteilt, woraufhin Thomas Holenstein und Walter Küpfer auf das Projekt aufmerksam wurden und Pirmin ihre Hilfe anboten. Noch in derselben Nacht um 23 Uhr hat sich das Trio getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Nach 7.5 Stunden Meeting wussten alle, was zu tun ist. Kurz nach Hause, eine Mütze Schlaf holen und weiter geht's! Thomas hat mit seinem Team von Pogastro.com innerhalb eines Tages einen Webshop erstellt, damit die Trennwände unkompliziert bestellt werden können. In der Zwischenzeit hat Pirmin zusammen mit Designer Mario Rohner weitere Konzepte ausgearbeitet und finalisiert. Walter hat sich an das Marketingkonzept gemacht und den gesamten Kundenkontakt und Bestellungsabwicklung übernommen. Drei Tage später sind die Trennwände produziert und in Luzern, Bern und Zürich für die Gastronomen abholbereit. "Ich bin überwältigt und stolz auf die Leistung, welche mein Team in Zusammenarbeit mit Pirmin während den letzten Tage geleistet hat. Von der Idee bis zur ersten Auslieferung sind nur acht Tage vergangen. Mittlerweile haben wir bereits über 150 Trennwände ausgeliefert, und so die Restaurantinhaber bei der Wiedereröffnung unterstützt." - Thomas Holenstein, CEO von Pogastro.com Die Trennwand besteht aus einem stabilen Wabenkarton, ist auf die Vorgaben des Bundes abgestimmt und bietet einen optimalen Schutz zwischen den Esstischen. Der unauffällige Look lässt sich in jedes Gastronomie-Raumkonzept integrieren. Aufgestellt ist die umweltfreundliche Trennwand innert 13 Sekunden und kann nur nach Bedarf auf- und abgebaut werden. "GastroWalls" - die nachhaltigsten Trennwände der Schweiz: * Sie erfüllen die vorgeschriebenen Schutzmassnahmen des Bundes * Bieten eine kostengünstige Gesamtlösung an * Werden in der Schweiz produziert * Bestehen zu 100 % aus recyclebarem Material * Sind einfach im Aufbau und flexibel einsetzbar Bestellen können Gastronomen ihre Gastrowalls unter: https://gastrowalls.ch/ Abgeholt können Sie nur einige Minuten später werden. (Ende) Aussender: Pogastro Switzerland Ansprechpartner: Lara Tel.: +41 41 500 75 51 E-Mail: lara@pogastro.com Website: www.pogastro.com/services Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200515001

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2020 23:00 ET (03:00 GMT)