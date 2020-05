BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost' zu Flughäfen:



"Während es absehbar ist, wo sich der Berliner Luftverkehr künftig abspielen wird, ist es ungewiss, welche Lasten noch auf Berlin und die anderen Flughafen-Gesellschafter zukommen. Der Bau des BER wurde zu einem Großteil über Kredite bezahlt. Diese zurückzuzahlen, wäre schon in einer Boom-Phase nicht so einfach. In der Corona-Zeit mit womöglich jahrelangen Auswirkungen auf die weltweite Mobilität ist das so gut wie ausgeschlossen. Die Gesellschaft pleitegehen zu lassen, ist jedoch keine Option. Berlin, Brandenburg und der Bund werden nicht darum herumkommen, Geld nachzuschießen. Das ist ärgerlich. Natürlich wird die Krise genutzt werden, um frühere Probleme abzuräumen. Aber es wäre Zeit, die alten Schlachten hinter sich zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Und die liegt für Berlins Luftverkehr nach der Krise am BER."/yyzz/DP/he

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken