REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" (Freitag) schreibt zur Grundrente:



"An der Grundrente zu sparen, wie einige Unions-Politiker fordern, wäre jedoch ein fatales Signal. Schließlich profitieren gerade Menschen in systemrelevanten Berufen wie der Pflege oder dem Einzelhandel davon. Wie könnte man ihnen vermitteln, dass man zwar Milliardenhilfen an Firmen zahlt, die Devisen an Aktionäre ausschütten, aber am Sozialsystem spart? Die Politik muss stattdessen die Krise als Chance nutzen, um die Branchen und Personen zu stärken, die als unverzichtbar erkannt wurden und die für den Umbau in eine nachhaltige Wirtschaft stehen."/yyzz/DP/men

