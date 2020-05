FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 15. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Jahreszahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Adler Real Estate, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Godewind Immobilien, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Dr. Hönle, Halbjahreszahlen 08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen 09:00 DEU: EnbW, Q1-Zahlen 09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Online-Pk Hafen Hamburg zu aktuellen Zahlen und zur Verkehrsentwicklung des Hamburger Hafens im ersten Quartal 2020 12:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert) Indexänderung im SDax: Sixt Leasing ersetzt Godewind Immobilien TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 05/20 04:00 CHN: Industrieproduktion 04/20 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/20 01:50 JPN: Erzeugerpreise 04/20 06:30 NLD: BIP Q1/20 (vorläufig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig) 09:00 SVK: BIP Q1/20 (vorläufig) 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose 05/20 09:00 CZE: BIP Q1/20 (vorläufig) 09:00 HUN: BIP Q1/20 (vorläufig) 10:00 DEU: Statistisches Bundesamt, Videokonferenz "Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie" und BIP Q1/20 (vorläufig) 10:00 POL: BIP Q1/20 (vorläufig) 10:00 ITA: Industrieaufträge 03/20 11:00 EUR: Handelsbilanz 03/20 11:00 EUR: BIP Q1/20 (endgültig) 11:00 CYP: BIP Q1/20 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q1/20 (vorläufig) 12:00 DEU: Pk Ifo-Vorschlag für ein bayerisches Konjunkturprogramm mit Ifo-Präsident Clemens Fuest und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. 13:00 BEL: Zwischenbilanz der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen - + 1300 Pk Barnier 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 04/20 14:30 USA: Empire State Index 05/20 15:10 BEL: Videokonferenz der Eurogruppe. Thema soll noch einmal das 500-Milliarden-Paket mit Kredithilfen in der Corona-Krise sein. Die Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM sollen ab heute verfügbar sein. 15:15 USA: Industrieproduktion 04/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 04/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/20 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 03/20 EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Kroatien EUR: S&P Ratingergebnis Niederlande EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Frankreich EUR: DBRS Ratingergebnis Zypern EUR: Europaparlament stimmt über Resolution zu Wiederaufbaufonds ab. Die EU-Abgeordneten sollen über eine Entschließung zum mehrjährigen EU-Finanzrahmen und einem geplanten Wiederaufbaufonds abstimmen. Die Schlussabstimmung über die Resolution ist für nachmittags geplant (ab ca. 13.30 Uhr) FRA: Griechenland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates von Georgien LUX: ESM-Gouverneursrat berät über Pandemie-Krisenhilfen. Das Spitzengremium des Europäischen Stabilitätsmechanismus soll die in der Corona-Krise angekündigten Kreditlinien im Umfang von 240 Milliarden Euro scharf stellen. Danach könnten die Mittel von den 19 Eurostaaten beantragt werden. SONSTIGE TERMINE DEU: Deutsche Bahn, AR-Sitzung DEU: Sitzung des Aufsichtsrats der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH + 1600 Pk mit Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider und Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup (online) DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + Bundestag (Themen u.a.: weltweite humanitäre Lage in der Coronakrise, steuerliche Hilfen gegen Corona-Folgen) + 1100 Digitalkonferenz des SPD-Wirtschaftsforums zu Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, u.a. mit Bundesfinanzstaatssekretär Jörg Kukies + 1130 Bundespressekonferenz 09:00 DEU: Digitale Umweltministerkonferenz - Eintägige Video-Konferenz der Umweltminister von Bund und Ländern. Den Vorsitz hat Hessen. + 1000 Teilnahme von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) + 1330 Abschluss-Pk u.a. mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) per Videoschalte 10:00 DEU: Videokonferenz der für Industrie und Binnenmarkt zuständigen EU-Minister. Für Deutschland nimmt voraussichtlich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) teil. (ca. 13.00 h Pk) 14:00 BEL: Videokonferenz der EU-Außenminister. Thema bei den informellen Gesprächen sind u.a. die jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt sowie außenpolitische Aspekte der Corona-Pandemie. +1700 Online-Pk ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi