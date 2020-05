RWE-Zertifikat mit 14% p.a.-Chance und 33% Sicherheitspuffer

Die Aktie des Energieversorgers RWE (ISIN: DE0007037129) konnte in den vergangenen Wochen wieder die Hälfte des im Zuge des Corona-Crashes verursachten Kursverlustes aufholen. Brach der Aktienkurs im Verlauf des massiven Kurssturzes von 34 Euro auf bis zu 20 Euro ein, so wurde die RWE-Aktie bei der Erstellung dieses Beitrages bei 27 Euro gehandelt.

Der gute Start in das neue Geschäftsjahr, der begrenzte Einfluss der Corona-Pandemie, sowie die Bestätigung des Ausblicks und der Dividendenprognosen könnten dem Aktienkurs auch in Zukunft Unterstützung verleihen.

Bleibt die RWE-Aktie, die nach den starken Geschäftszahlen für das erste Quartal von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 31,50 Euro erneut zum Kauf empfohlen wurde, in den nächsten Monaten von einem weiteren starken Kurseinbruch verschont, dann wird sich eine Investition in ein Zertifikat mit Sicherhitspuffer bezahlt machen.

Die Anlage-Idee: Anleger, die der RWE-Aktie in den nächsten Monaten wegen der durchwegs positiven Zukunftsperspektiven keinen allzu starken Kurseinbruch prognostizieren, könnten ein Investment in ein Bonus-Zertifikat mit Cap ins Auge fassen. Im Gegensatz zu einem direkten Investment, ermöglichen Bonus-Zertifikate auch bei stagnierenden oder nachgebenden Notierungen der Aktie Chancen auf überproportional hohe Renditen. Das nachfolgend präsentierte Zertifikat wird auch dann für positive Rendite sorgen, wenn die RWE-Aktie bis zum Jahresende 2020 ihren Tiefststand vom März 2020 unterschreitet.

Die Funktionsweise: Wenn die RWE-Aktie bis zum Bewertungstag niemals die Barriere bei 18 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Dezember 2020 mit dem Bonuskurs in Höhe von 28 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PZ66QA7) auf die RWE-Aktie befindet sich die Barriere bei 18 Euro. Bei 28 Euro wurden der Bonuskurs und der Cap angesiedelt. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Bewertungstag ist der 18. Dezember 2020, am 24. Dezember 2020 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim RWE-Aktienkurs von 27,00 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 25,89 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 25,89 Euro kaufen können, ermöglicht es in den nächsten sieben Monaten einen Bruttoertrag von 8,14 Prozent (=14,20 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 33,33 Prozent auf 18 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der RWE-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere von 18 Euro, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 18. Dezember 2020 festgestellten Schlusskurs der RWE-Aktie zurückbezahlt. Steigt der Aktienkurs nach der Berührung der Barriere wieder sehr stark an, dann wird der Cap auch in diesem Fall den maximalen Auszahlungsbetrag auf 28 Euro begrenzen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Anlageprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de