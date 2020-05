Der amerikanische Zulieferer für die Zellstoff- und Papierindustrie, Kadant Inc. (ISIN: US48282T1043, NYSE: KAI), zahlt am 6. August 2020 eine Quartalsdividende von 0,24 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Record date ist der 9. Juli 2020. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 0,96 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 87,66 US-Dollar (Stand: 14. Mai 2020) entspricht dies einer Dividendenrendite von ...

