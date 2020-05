Bei einer Schwankungsbreite der Indizes von über 3 % während des Tages, entluden sich gestern alle Ängste um eine zweite Corona-Welle in Deutschland und große Unsicherheiten in New York. Das ergab eine deutliche Korrektur der bisherigen Trends im erwarteten Umfang. Der heutige Tage entscheidet über das Ende dieser Korrektur. So ähnlich wie am 20.3. mit dem damaligen Tiefstand bei rund 8.300. Was wird daraus?



