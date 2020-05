FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTETBB XFRA FR0012740983 BNPPEFR-EU.S.50 UETF EOCD 0.230 EUREXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF 0.171 EUREXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.215 EUREXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 0.938 EURUIGM XFRA DE000A0NEBD5 GSP AKTIV PORTFOLIO UI 0.440 EUREXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.353 EUREXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.224 EUREXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.176 EUREXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.189 EURBMW3 XFRA DE0005190037 BAY.MOTOREN WERKE VZO 2.520 EURBMW XFRA DE0005190003 BAY.MOTOREN WERKE AG ST 2.500 EURTBK XFRA CS0008418869 PHIL.MORR.CR NAM. KC 1000 56.846 EURP2H XFRA CH0024608827 PARTNERS GR.HLDG SF -,01 24.258 EURPGH1 XFRA CH0021783391 PARGESA HLDG INH. SF 20 2.502 EURVAT XFRA CH0014786500 VALIANT HLDG NA SF 0,50 4.756 EURA78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. 0.020 EURPA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.046 EURMLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.184 EUR2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.355 EURBU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.463 EUR4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.176 EURACWN XFRA DE000A1TNNN5 A.S.CREATION TAPETEN NA 0.900 EURHLBB XFRA US50586V1089 LAFARGEHOLCIM ADR 1/5/SF2 0.380 EUR7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.046 EURR66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.834 EURSBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.278 EURST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.324 EUR1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.158 EUR03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.116 EUR3UB XFRA US90353W1036 UBIQUITI INC. 0.278 EURNNND XFRA KYG875721634 TENCENT HLDGS HD-,00002 0.143 EURKR51 XFRA US48251W1045 KKR + CO. INC. A O.N. 0.125 EURXRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EURCQN XFRA CNE100001QN2 BANK OF CHONGQING H YC1 0.031 EURETSA XFRA FR0011550672 BNPPEFR-ST.EUR.600 H 0.090 EUR