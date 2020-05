FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCOF XFRA BE0003593044 COFINIMMO 5.600 EURSOL XFRA BE0003470755 SOLVAY S.A. A 2.250 EUR4M4 XFRA AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD 1.072 EURROI XFRA AT0000922554 ROSENBAUER INTL 0.800 EURWSV2 XFRA AT0000908504 VIENNA INSURANCE GRP INH. 1.150 EUR6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.079 EURD8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.324 EUR124 XFRA IT0004998065 ANIMA HOLDING S.P.A. 0.205 EURRER1 XFRA IT0003828271 RECORDATI SPA EO -,125 0.520 EURL8L XFRA MX01LA040003 GRUPO LALA CL.B MN -,142 0.006 EURHCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.565 EURI10 XFRA IT0005211237 ITALGAS S.P.A. O.N. 0.256 EUR1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.185 EUR3PC XFRA NL0013995087 CEMENTIR HOLDING N.V. EO1 0.140 EURUHRA XFRA US8701231065 SWATCH GR.ADR 1/20/SF2,25 0.262 EURWI8 XFRA IT0005090300 INFRASTRUT.WIRELESS ITAL. 0.132 EUR2CKA XFRA US12562Y1001 CK HUTCHISON HLDGS ADR 1 0.275 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.065 EUR0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.102 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.060 EURT1I XFRA IT0003153621 TAMBURI INVT PARTN.EO-,52 0.090 EURWXHB XFRA DE000A1H56E7 APO TOPDIVIDENDE EUROPA 1.000 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.116 EURIPJ1 XFRA IT0003865570 SALINI IMPREGILO S.P.A. 0.030 EURUCM XFRA IT0001347308 BUZZI UNICEM EO 0,60 0.150 EUREAO XFRA IT0003121677 CREDITO EMILIANO EO 1 0.220 EUR8MZ XFRA IT0005042467 MASSIMO ZANETTI BEV.G.SPA 0.190 EURSPE1 XFRA IT0005252140 SAIPEM 0.010 EURG2AA XFRA CH0364749348 VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01 1.903 EURXFRA DE000HLB32A8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/19 0.000 %XFRA DE000HLB32B6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05B/19 0.001 %