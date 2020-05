FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FTGE XFRA DE000A2PBZX9 FIRST T.G.-EUROZ.A.D AADZ

A9S XFRA US78461U1016 SORL AUTO PARTS DL-,002

HSG XFRA HK0045000319 H.K. SHANGHAI HOT.

AF5 XFRA FR0004180537 AKKA TECHS INH. EO 1,53

FTGG XFRA DE000A2AEM85 FIR.T.G.-GER.ALPHD.AEO DZ

LM0B XFRA US5312296073 LIBERTY MED.C SIRIUSXM GP

19V XFRA CH0311864901 VAT GROUP AG SF -,10

AF8 XFRA NO0003078107 AF GRUPPEN ASA A NK 0,05

FTGU XFRA DE000A2DLXT7 FIR.T.G-US LC C.A.D.U. A

NWAY XFRA DE000A2E3707 NEXWAY AG NA O.N.

