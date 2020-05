Aktie: Wirecard-Aktie im Chartcheck

Anzeige / Werbung Kaum eine Aktie auf dem deutschen Kurszettel steht an einer charttechnisch so wichtigen Wegmarke wie die Aktie von Wirecard. Eine Schlüsselrolle kommt der Schwelle bei 80 Euro zu. Hier verläuft die untere Grenze eines seit Jahren bereits intakten Aufwärtskanals. Auch der Crash im März drehte an dieser Marke, so mancher Trader könnte daher auf ein mögliches Doppel-Tief spekulieren. Gemessen am Abstand zu wichtigen Gleitenden Durchschnitten ist die Aktie noch überverkauft, dies spricht eher gegen einen weiteren Absturz. Zwei Szenarien sind somit möglich. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Im positiven Fall erweist sich die 80er-Region erneut als Sprungbrett für eine Erholung bis 100/105 Euro. Hier zieht das Preis-Volumen-Gebirge wieder an. Dies gilt ebenso für den 120er-Bereich, der von der 200-Tage-Linie verstärkt wird. Hingegen dürfte die seit Herbst 2018 bestehende Abwärtstrendlinie um 140 Euro vorerst außer Reichweite liegen. Erst darüber hellt sich auch das mittelfristige Bild auf. Rutscht der Kurs hingegen per Tages-/Wochenschluss unter 77/80 Euro, reicht der Abwärtsspielraum zunächst bis 65 Euro. Gerade auf der Unterseite muss eine erhöhte Abwärtsdynamik im negativen Szenario einkalkuliert werden. Hier der Wirecard-Chart: Enthaltene Werte: DE0007472060

