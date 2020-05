Der DAX Future kann im asiatischen Handel nicht weiter aufholen. Nach tiefen Verlusten im gestrigen Handelsverlauf schloss der DAX Future nur noch mit einem Minus von 0,41 %, nachdem die wichtigsten US-Indizes ein Intraday-Reversal vollzogen und eine Rally hinlegten. Der Dow Jones Industrial Average schloss 1,62 % und der S&P 500 Index 1,15 % höher.Auch in der Frühbörse dominieren die US-Futures mit Gewinnen. Der S&P 500 Future liegt am Ende des asiatischen Handels mehr als 0,2 % im Plus und der Nasdaq Future sogar mehr als 0,4 %. Der DAX Future notiert dagegen leicht mit 0,1 % im Minus. Über der deutschen Frühbörse lastet die Veröffentlichung der heutigen Wirtschaftsdaten aus dem Inland.

