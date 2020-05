Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern wie schon am Mittwoch böse unter die Räder gekommen. Immerhin konnte sich der DAX in den letzten zwei Handelsstunden noch etwas erholen. Am Ende lag er bei 10.337 Punkten. Das ist ein Minus von knapp zwei Prozent. Die Marktidee ist diesmal Gold.