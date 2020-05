H&R GmbH & Co. KGaA: Zahlen zum Q1-2020 bestätigtDGAP-News: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung H&R GmbH & Co. KGaA: Zahlen zum Q1-2020 bestätigt15.05.2020 / 08:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PressemitteilungH&R GmbH & Co. KGaA bestätigt vorläufige Zahlen für Q1-2020- EBITDA bei EUR 10,7 Mio.- Ausblick für 2020 vorerst unverändertSalzbergen, 15. Mai 2020. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) hat die vorläufigen Kennzahlen für den Jahresstart bestätigt und im ersten Quartal 2020 ein operatives Konzernergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) von EUR 10,7 Mio. erzielt (Vorjahresvergleichszeitraum: EUR 20,1 Mio.). Das abgelaufene Quartal lieferte zudem mengen- und rohstoffpreisbedingt schwächere Umsatzerlöse von EUR 259,4 Mio. (Q1-2019: EUR 286,1 Mio.).Übersicht der wesentlichen Kennzahlen:Konzernkennzahlen in Mio. EUR Q1-2020 Q1-2019 Diff. absolut Umsatzerlöse 259,4 286,1 -26,7 Operatives Ergebnis (EBITDA) 10,7 20,1 -9,4 EBIT -2,0 9,4 -11,4 EBT -3,7 7,3 -11,0 Konzernergebnis der Aktionäre -4,7 5,1 -9,8 Konzernergebnis je Aktie (EUR) -0,13 0,14 -0,27 Operativer Cashflow 2,9 43,6 -40,7 Free Cashflow -22,2 25,4 -47,6 31.3.2020 31.12.2019 Diff. absolut Bilanzsumme 811,2 838,6 -27,4 Konzerneigenkapital 357,9 363,4 -5,5 Eigenkapitalquote (%)* 44,1 43,3 0,8Segmentkennzahlen in Mio. EUR Q1-2020 Q1-2019 Diff. absolut ChemPharm Refining Umsatzerlöse 170,7 183,6 -12,9 Operatives Ergebnis (EBITDA) 5,0 13,4 -8,4ChemPharm Sales Umsatzerlöse 80,2 93,8 -13,6 Operatives Ergebnis (EBITDA) 6,7 7,0 -0,3Segment Kunststoff Umsatzerlöse 11,0 11,5 -0,5 Operatives Ergebnis (EBITDA) -0,1 0,1 -0,2Überleitung / Sonstige Umsatzerlöse -2,6 -2,8 0,2 Operatives Ergebnis (EBITDA) -0,9 -0,4 -0,5 * Angabe der Veränderung in Prozentpunkten.Die Segmente REFINING und SALES lieferten positive Ergebnisbeiträge, das Segment KUNSTSTOFF kam auf ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis. Die Differenz zum EBITDA des Vorjahresvergleichsquartals in Höhe von EUR -9,4 Mio. ist vor allem auf eine über die gesamten Segmente uneinheitliche Entwicklung von Absatzmengen, Umsatzerlösen und Ergebnisbeiträgen zurückzuführen. So machten sich im Raffineriegeschäft bei insgesamt stabilen Preisen vor allem geringere Mengen und die Windfall-Effekte aus dem Rohölpreisverfall im EBITDA bemerkbar. Im internationalen Geschäft gaben die Umsatzerlöse sogar noch etwas deutlicher nach, gleichzeitig blieb jedoch das Ergebnis insgesamt stabil. Das Kunststoffgeschäft hatte sich in einem bekanntermaßen extrem schwierigen Umfeld rund um das Automobilgeschäft zu behaupten. Nach den Restrukturierungsmaßnahmen des Vorjahres hatten wir durchaus einen positiveren Verlauf erwartet, infolge der zahlreichen Schließungen der Automobilhersteller und -zulieferer konnten sich die aus den Maßnahmen resultierenden Kostenvorteile jedoch nicht entfalten.Basierend auf den derzeitigen Erkenntnissen, den anstehenden Lockerungen der Coronamaßnahmen und in Erwartung möglicher staatlicher Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft bestätigen wir vorerst unsere Zielsetzung für das operative Ergebnis 2020 in der Spannbreite von EUR 50,0 Mio. bis EUR 65,0 Mio.Für detaillierte Aussagen zur Geschäfts- und Ertragsentwicklung verweist das Unternehmen auf die heute veröffentlichte Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2020, die unter www.hur.com im Bereich "Investoren" zum Download bereit steht.Kontakt: H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390 Mail: ties.kaiser@hur.com www.hur.comDie H&R GmbH & Co. KGaA: Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.15.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: H&R GmbH & Co. KGaA Neuenkirchener Str. 8 48499 Salzbergen Deutschland Telefon: +49 (0)40 43 218 321 Fax: +49 (0)40 43 218 390 E-Mail: investor.relations@hur.com Internet: www.hur.com ISIN: DE000A2E4T77 WKN: A2E4T7 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange