Ihr habt schon zahlreiche langweilige Vorträge über euch ergehen lassen? Ihr habt Angst, dass auch euer Vortrag das Publikum ermüdet? Wenn ihr diesen Artikel gelesen habt und die Tipps in die Tat umsetzt, gehört diese Angst der Vergangenheit an. Die perfekte Präsentation ist keine Frage der Technik. Top-Speaker machen fünf Slides mit einer Handvoll Bildern und erzählen damit ihre Geschichte. Denn die ist es, auf die es wirklich ankommt. Aber natürlich kann Powerpoint-Insiderwissen dabei helfen, die Story optimal zu unterstützen. 1. Wer präsentiert was für wen? Die Erwartungen des Publikums bestimmen die Storyline. Egal, ob ihr sie ...

