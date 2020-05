Auch wenn sich die Infineon-Aktie zuletzt recht volatil gezeigt hat: Die Grundtendenz ist positiv. Vom Corona-Crash-Tief bei 10,13 Euro am 19. März konnte sich der Titel mittlerweile deutlich lösen. In den letzten Tagen dominierten zwar wieder die Bären. Doch zum Wochenschluss melden sich die Bullen wieder zurück.An der Ausgangslage hat sich wenig geändert: Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind enorm und gehen auch an Infineon nicht spurlos vorbei. Vor allem in dem für den Konzern wichtigen ...

