Zweifel an der konjunkturellen Entwicklung und verstärkte Spannungen zwischen China und den USA haben dem Goldpreis zu einem neuen Dreiwochenhoch verholfen.Immer mehr Marktakteure rechnen mit keiner starken Erholung der Weltwirtschaft und somit mit einer langen Niedrigzinsphase, was die Attraktivität von Gold stärkt. Die einzigen Konjunkturindikatoren, die derzeit positive Vorzeichen aufweisen, sind die gemeldeten Arbeitslosenraten. Am Nachmittag stehen jenseits des Atlantiks wichtige Zahlen ...

