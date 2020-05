Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) ist sehr gut in das neue Jahr gestartet. Der Konzern erzielte in den Monaten Januar bis März Umsatzerlöse in Höhe von EUR 8,35 Mio. (Vorjahr EUR 8,54. Mio.). Dies entspricht, bereinigt um die Umsätze der zum zweiten Halbjahr 2019 entkonsolidierten ARIVA.DE AG, einem Zuwachs von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA erhöhte sich unter Berücksichtigung der Bilanzierungsrichtlinien von Leasingverträgen nach IFRS 16 auf TEUR 799 (bereinigt TEUR 310). Das Konzernergebnis belief sich auf TEUR -255 (-1,58 Mio.). Das Ergebnis je Aktie beträgt demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...