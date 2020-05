Unter Fools sind Gold und Bitcoin nicht beliebt. In erster Linie, weil wir produktive Anlageklassen wie Aktien lieben. Dahinter stehen Unternehmen, die echten Wert für die Menschen und die Gesellschaft schaffen. Sie verdienen Geld und haben Cashflows, auf die wir als Aktionäre ein Anrecht haben. OK, nicht alle Unternehmen haben Cashflows. Und ob etwas wirklich Wert schafft, das ist etwas Subjektives. Aber jeder kann an der Börse Unternehmen finden, die aus seiner oder ihrer Sicht Werte schaffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...