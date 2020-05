Herr Muckes, igus hat eine Single Pair Ethernet Leitung entwickelt. Welche Vorteile sehen Sie in SPE? Andreas Muckes: Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Leitungen werden dünner, die Anwender sparen dadurch Bauraum und Gewicht. Bei bewegten Anwendungen ist das nicht zu vernachlässigen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Stecker, die im Vergleich zu anderen Bussteckern deutlich kleiner und leichter sind. Damit kommen wir mit Ethernet künftig bis in den kleinsten Winkel der Maschine. Bislang sind dort die Kommunikation und der Datenaustausch stark limitiert. Denn in den seltensten Fällen ...

