Nokia-Hersteller HMD Global hat in einer Finanzierungsrunde 230 Millionen US-Dollar eingesammelt. Zu den Investoren gehören Google, Qualcomm - und Nokia. Das Geld soll in 5G-Smartphones fließen. Vor gut zwei Jahren hatte das finnische Startup HMD Global, das seit 2016 gemeinsam mit Foxconn Handys unter der Nokia-Marke baut, zum ersten Mal Geld von Investoren eingesammelt. Die Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 100 Millionen Dollar brachte dem Nokia-Hersteller damals gleich den Einhorn-Status. HMD Global war damit mehr als eine Milliarde Dollar wert. In der überhaupt erst zweiten ...

