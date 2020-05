Von Claudia Assis

NEW YORK (Dow Jones)--Nike hat während der behördlich verordneten Geschäftsschließungen die Online-Umsätze stark gesteigert und somit nach eigenen Angaben den Umsatzeinbruch im stationären Geschäft etwas abgefedert. Inzwischen sind mehr als 95 Prozent der Nike-Stores in China und Südkorea wieder geöffnet, manche immer noch mit eingeschränkten Öffnungszeiten, teilte der US-Sportartikelhersteller mit. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das eigene Geschäft könnten immer noch nicht beziffert werden, geplant ist eine Aktualisierung mit den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal Anfang Juni.

In China und Südkorea sei die Laufkundschaft nach wie vor niedriger als in den vergangenen Jahren, aber das werde durch höhere Konversionsraten - also mehr Kunden, die tatsächlich kaufen - und Online-Verkäufe ausgeglichen. Außerhalb Chinas und Südkoreas sind die meisten Nike-Geschäfte weiter geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Dies hat laut Nike zu "deutlich niedrigeren" Umsätzen im Großhandel und höheren Lagerbeständen geführt. Eine "starke digitale Nachfrage" habe dem entgegengewirkt. "Wir haben unsere digitale Fulfillment-Kapazität angesichts dieser höher als erwarteten Nachfrage erhöht, was die Rückgänge in den eigenen Nike-Stores teilweise ausgleicht", so Nike. Einige Geschäfte in Ländern wie Brasilien, Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten haben wieder eröffnet, wobei einige auch mit reduzierten Öffnungszeiten arbeiten.

In Vorbereitung auf weitere Wiedereröffnungen habe Nike Maßnahmen zum Social Distancing und Kontrolle der Kundenfrequenz eingeführt, sorge für zusätzliche Hygiene bei Produkten und Einrichtungen und habe die Mitarbeiter mit Schutzmasken ausgestattet. "Wir operieren in einem dynamischen Umfeld, das sich weiter entwickeln wird. Darüber hinaus ist das volle Ausmaß der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Geschäft und Finanzen nach wie vor ungewiss und wird von vielen Faktoren abhängen, die sich der Kontrolle von Nike entziehen." Der Konzern werde mit den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal Anfang Juni eine aktualisierte Einschätzung der Lage veröffentlichen.

Die Aktie gaben mit einem Plus von 0,2 Prozent nachbörslich etwas nach, nachdem sie mit einem kleinen Plus von 0,6 am Donnerstag den regulären Handel beendet hatte.

