Das IHK-Praxistraining "Berater/in im Direktvertrieb (IHK)" geht am 18. Mai 2020 an den Start. Entwickelt wurde es als Gemeinschaftsprojekt vom Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD), der IHK Darmstadt in Zusammenarbeit mit der DIHK-Bildungs-GmbH und der SGD Studiengemeinschaft Darmstadt, Deutschlands führende Fernschule. "Das Training vermittelt praxisbezogenes Fachwissen sowie methodische Kompetenzen und bereitet so optimal auf eine erfolgreiche Tätigkeit im Direktvertrieb vor", betont Patrick Bacher, Vorsitzender der BDD-Arbeitsgruppe Vertriebspartnergewinnung und Weiterbildung. Gerade in Zeiten der Corona-Krise schafft das Training ein hochaktuelles digitales Angebot, das jederzeit und überall abrufbar ist. Stefan Lemanzyk, Projektleiter bei der DIHK-Bildungs-GmbH, führt aus: "Das Praxistraining ist eine absolute Neuerung: Es ist das erste Praxistraining mit IHK-Zertifikat mit komplett digitalem Lern- und Testverfahren. Das Angebot wendet sich ausschließlich an Vertriebspartnerinnen und -partner der BDD-Mitgliedsunternehmen. "Mit dem Praxistraining schaffen wir ein einheitliches Weiterbildungsprogramm mit einem hohen IHK-Standard, das so den Direktvertriebsunternehmen einen enormen Mehrwert bietet", erläutert Jochen Clausnitzer, BDD Geschäftsführer.



Über den Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.



Seit über 50 Jahren setzt sich der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V. (BDD) für die Interessen der Direktvertriebsunternehmen des privaten Konsumgüter- und Dienstleistungsbereichs ein. Die BDD-Mitglieder haben sich zur Einhaltung von Verhaltensstandards verpflichtet, die für ein faires Miteinander im Direktvertrieb sorgen. Im BDD sind 58Unternehmen organisiert, die ganz unterschiedliche Produkte bzw. Dienstleistungen verkaufen. Dazu gehören z.B. Haushaltswaren, Reinigungsmittel, Bauelemente, Spirituosen, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik -und Schönheitsartikel, Schmuck, Heimtiernahrung sowie Energiedienstleistungen.



