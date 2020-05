Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Befürchtungen, dass eine zweite Corona-Welle zu einer weiteren Verschlechterung der Wirtschaftslage führt, hat die Nachfrage nach vermeintlich sicheren EWU-Kerntiteln aufrechterhalten, so die Analysten der Helaba.So sei die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere in den letzten Tagen auf derzeit -0,54% gesunken. Infolgedessen sei die seit Anfang März bestehende Aufwärtstrendlinie unterschritten worden. In den USA habe sich der FED-Chef Powell jüngst gegen die Einführung von Negativzinsen ausgesprochen. Die Zinsstrukturkurve zwischen zehn- und zweijährigen Treasury Notes liege mit aktuell 46 Basispunkten an der Trendlinie der Aufwärtsbewegung von Anfang März. (15.05.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...