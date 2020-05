Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Markt für deutsche Staatsanleihen blieb es weitgehend ruhig, so die Analysten der Nord LB.Am Berichtstag veröffentlichte Konjunkturdaten hätten nicht die Kraft gehabt, große Bewegungen in Gang zu setzen.Deutsche Teuerungsrate im April endgültig bei 0,9% (März: +1,4%) und damit leicht über der Erstschätzung von 0,8%: Vor allem niedrige Energiepreise hätten für den Rückgang zum Vormonat gesorgt. Klammere man diese aus, hätte die Inflation wegen gestiegener Nahrungsmittelpreise bei 1,6% gelegen. ...

