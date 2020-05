Es sieht derzeit nicht besonders gut aus in den Beziehungen zwischen den USA und China. Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump hat sich nicht nur der Kommunikationsstil zwischen beiden Regierungen geändert, beide Länder haben sich in der Zwischenzeit auch selber rapide geändert.In den USA hat die Spaltung der Gesellschaft in vielerlei Hinsicht weiter zugenommen. Die politische Blockade der Legislative ist chronisch, und die Bereitschaft zur Kooperation zwischen einem demokratisch dominierten US-Repräsentantenhaus und dem republikanischen Präsidenten erreicht immer neue Tiefen. Die Corona-Pandemie aber zeigt, dass die Judikative und die Bundesstaaten zu Recht wichtige Funktionen in der Verfassung und in der Rechtskultur der USA zugeschrieben bekommen haben.

