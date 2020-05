15.05.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) ließ Zahlen sprechen: 700,2 Mio. EUR Umsatz - plus 24 % , 199,2 Mio. EUR EBITDA plus rund 26 % - Bereinigt um Einmalaufwendungen EBITDA bei rund 204,0 Mio. EUR wäre plus 29 %. So und jetzt kommen die Kommentare/Bewertungen und Stellungnahmen. Die klarste und eindeutigtste Stellungnahem sollte immer die Kursentwicklung nach einer Nachricht sein: Gestern im Tief bei 82,00 EUR, im Hoch bei 87,00 EUR am Ende bei 83,35 EUR, zumindest höher geschlossen als bei Eröffnung. Auch hier muss man feststellen: Kein Befreiungsschlag, die Versuche des "Kursausbruchs" ...

