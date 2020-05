Die Deutsche Telekom hat am Donnerstag starke Zahlen zum ersten Quartal geliefert. Ein Blick in die Details lohnt sich natürlich trotzdem. DER AKTIONÄR nennt 5 Fakten zu den Zahlen, die Anleger kennen sollten.Die Telekom konnte den operativen Gewinn (EBITDA AL) um 10,2 Prozent steigern. Besonders das US-Geschäft glänzte und legte hier um 18,0 Prozent zu. Doch auch die anderen Sparten legten zu. In Deutschland stand ein Plus von 2,7 Prozent, Europa steuerte 1,9 Prozent mehr bei, das Systemgeschäft ...

