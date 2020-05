Adyen ist eine Zahlungsdienstleister, der als komplette Plattform zwischen Händler und Kreditkartenfirma agiert. Normalerweise sind in diesem Prozess zahlreiche Firmen involviert, was es teuer macht über Kreditkarte einzukaufen. Adyen bekommt eine Transaktionsgebühr ähnlich wie Visa oder Mastercard. Für Händler liegt aber auch der Vorteil von Adyen, dass sie eine globale Plattform sind, wo Kunden in allen Ländern mit ihren bevorzugten Zahlungsformen einkaufen können. Der Markt ist hochattraktiv und ermöglicht hohe Margen, was auch für Wirecard gilt. Adyen hat aber weniger Skandale und schein auch in vielen anderen Bereichen Wirecard überlegen. Ob dies aber die Bewertung rechtfertigt kann man auch im […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...