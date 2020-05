Pressemitteilung der ERWE Immobilien AG:

* Konzernergebnis im ersten Quartal bei 2,412 Mio. Euro* Keine gravierenden Auswirkungen durch Corona zu erwarten* Großes Liquiditätspolster bringt hohe Investitionskraft* Fortsetzung der Akquistionen mit Augenmaß

Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., ist mit einem positiven Ergebnis in das Geschäftsjahr 2020 gestartet. Im ersten Quartal 2020 schreibt das Unternehmen ein Konzernergebnis in Höhe von 2,412 Mio. Euro. Das Unternehmen, dass sich auf die Entwicklung eines Immobilienbestandes in innerstädtischen Lagen konzentriert, sieht trotz des seit Anfang März aufgrund der Corona-Krise schwierigen Umfelds keine gravierende Risiken bzw. nennenswerte Belastungen in ihrem Bestand. Aufgrund eines hohen Liquiditätspolsters und einer soliden Bilanz werden die Akquisitionsanstrengungen zum weiteren ertragsstarken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...