Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 18.05.2020(Nr. 170) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), März 2020Dienstag, 19.05.2020(Nr. 171) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederteErgebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nachWirtschaftszweigen), 1. Quartal 2020(Nr. 172) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex undReichweiten), März 2020(Nr. 173) Deutschlandstipendium, Jahr 2019(Nr. 21) Zahl der Woche: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss amVatertag, Jahr 2019Mittwoch, 20.05.2020(Nr. 174) Baugenehmigungen, Januar - März 2020(Nr. 175) Umsatz im Gastgewerbe, März 2020(Nr. 176) Gasthörerinnen und Gasthörer an Hochschulen, Jahr 2019+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html