LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen von 28,50 auf 29 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Chemieunternehmen habe im ersten Quartal mit seinem operativen Gewinn (Ebitda) die eigenen moderaten Prognosen erfüllt, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus seinen leicht angepassten Erwartungen zur Nettoverschuldung. Es bestehe immer noch die Gefahr, dass die Dividende im Rahmen der Hauptversammlung angepasst wird, sollte sich der Ausblick eintrüben./mf/jkr



