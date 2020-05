Karlsruhe (ots) - Sehnsüchtig haben Fußball-Fans auf die Rückkehr der Bundesliga gewartet. Ab dem 16. Mai rollt der Ball endlich wieder in den deutschen Stadien. Damit fällt gleichzeitig der Startschuss der Tipico Geisterliga! Als stolzer Partner der Bundesliga und des FC Bayern München sucht Tipico von nun an unter anderem den Geister-Meister 2020.Mit einem einzigartigen Wettprogramm schafft Deutschlands führender Sportwettenanbieter Tipico den Fußball-Fans eine neue Liga ab dem 26. Spieltag, stellt alles auf Null und bietet die spannendsten und ungewöhnlichsten Wetten rund um die verbleibenden Bundesliga-Spieltage an: Wer wird Geister-Meister? Beendet Paderborn die Saison ohne Niederlage? Holt Claudio Pizarro die Torjägerkanone? In der Tipico Geisterliga werden die Karten in der Bundesliga noch einmal komplett neu gemischt. Dabei ist nur eines sicher: In der Tipico Geisterliga ist alles möglich!Mit Giovane Elber und Roy Makaay tippen auch zwei Legenden des FC Bayern München bei der Tipico Geisterliga mit. In regelmäßigen Abständen geben die beiden ehemaligen Top-Torjäger ihre Wette ab. Wer sich Tipps von den beiden früheren Weltklasse-Stürmern holen möchte, findet dazu alles auf den Social-Media-Kanälen von Tipico.Die Buchmacher von Tipico haben verschiedenste Statistiken durchforstet und Quoten für die restlichen Spiele berechnet - und mit der Tipico Geisterliga einen eigenen Wettbewerb kreiert. Alle Wetten rund um die Geisterliga können neben dem regulären Sportwettenangebot von Tipico online, in der Tipico App und in den Tipico Shops* abgegeben werden.* Tipico Shops werden nun nach und nach geöffnet. Dies hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Bundesländer ab.Pressekontakt:Lisa OberhoferContent ManagerTipico Retail Services GmbHAn der RaumFabrik 35D-76227 KarlsruheFon: +49 (0) 721 509 954 37Mail: lisa.oberhofer@tipico.comOriginal-Content von: Tipico, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61815/4597779