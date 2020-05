Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit Kursgewinnen präsentiert und hat damit zumindest vorläufig die Negativserie der vergangenen Tage beendet. Der ATX wurde gegen 10.00 Uhr mit 2.137,79 Punkten nach 2.115,97 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 21,82 Punkten bzw. 1,03 Prozent. Gute Vorgaben aus Übersee und ein freundliches europäisches Umfeld stützten die positive Entwicklung ...

