Wien (ots) - Die beiden Marktführer der Elektromobilität EnBW und SMATRICS intensivieren Zusammenarbeit für die Zukunft des Ladens von E-Autos.Wenn zwei Marktführer in Sachen Elektromobilität und Schnellladen ihre Kompetenzen bündeln, wird es ultraschnell. Was dies für die Zukunft des Ladens von E-Autos bedeutet, darüber berichten die Partner in einer gemeinsamen Online-Pressekonferenz.Wir laden die Damen und Herren von der Presse dazu herzlich ein:Datum Dienstag, 19. Mai 2020Dauer 10:00 bis ca. 10:45 UhrTeilnahmelink: https://events.streaming.at/20200519Agenda:- Vorstellung und Statements der Partner- Amadeus Regerbis, Leiter Ladeinfrastruktur und Partnerschaften bei der EnBW- Hauke Hinrichs, COO von SMATRICS- Timo Sillober, Vertriebschef bei EnBW- Michael-Viktor Fischer, CEO von SMATRICS - Fragen & Antworten Fragen können während der gesamten Pressekonferenz via Chat-Funktion gestellt werden. Im Anschluss an die Statements werden sie dann von den Podiumsteilnehmern beantwortet. Dabei sind zunächst 15 Minuten für allgemeine Fragen vorgesehen, anschließend weitere 15 Minuten für Fachfragen.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihre Fragen!Pressekontakt:SMATRICS GmbH & Co. KGDipl.-BW Birgit WildburgerEuropaplatz 2/ Stiege 41150 WienTel.: +43 153 22 400 55 621E-Mail:birgit.wildburger@smatrics.comwww.smatrics.comEnBW Energie Baden-Württemberg AGHeiko WillrettSchelmenwasenstr. 1570567 StuttgartTel.: +49 711 289-88232E-Mail:h.willrett@enbw.comwww.enbw.comOriginal-Content von: SMATRICS GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132404/4597845