Die Aktie von Royal Dutch Shell kann am letzten Handelstag einer bisher sehr schwachen Börsenwoche wieder einmal zulegen. Rückenwind erhalten die Anteilscheine des britisch-niederländischen Energieriesen heute wieder in Form deutlich steigender Ölpreise sowie der Hoffnung auf eine nachhaltige Wende am Ölmarkt.Denn nun rudert die Internationale Energieagentur (IEA) wieder etwas zurück: In der Corona-Krise fällt der weltweite Ölverbrauch nach Einschätzung der IEA nun doch etwas weniger stark als zunächst ...

