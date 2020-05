Tesla hat die Produktion der Long-Range-Version des Model 3 in China gestartet. Die Auslieferungen sollen in Kürze beginnen. Der Preis fällt allerdings etwas höher aus als bei der Ankündigung. Wie Tesla über seinen Weibo-Account bekannt gab, wird in der Gigafactory 3 nahe Shanghai neben der "Standard Range+"-Version des Model 3 auch das Long-Range-Modell mit Heckantrieb gebaut. Ausgeliefert werden ...

