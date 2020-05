NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Overweight" belassen. Die europäischen Konsumgüterkonzerne hätten sich trotz Corona im ersten Quartal größtenteils besser geschlagen als befürchtet, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Defensive Anleger sollten aber genau auswählen. Auf Reckitt Benckiser blickt die Expertin positiv, da der Konzern im Geschäft mit in der Corona-Krise stark nachgefragten Hygieneprodukten aktiv sei./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 00:15 / BST



ISIN: GB00B24CGK77

