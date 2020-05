Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat am Freitag einer Ausweitung von Corona-Tests und der Zahlung eines abgabefreien Bonus für Altenpfleger von bis zu 1.500 Euro zugestimmt. Das Gesundheitsministerium kann die gesetzliche Krankenversicherung nun per Verordnung verpflichten, Tests auf das Coronavirus grundsätzlich zu bezahlen. Damit werden Tests in einem weiteren Umfang als bisher möglich - zum Beispiel auch dann, wenn jemand keine Symptome zeigt.

Verstärkt auf Corona-Infektionen soll im Umfeld besonders gefährdeter Personen getestet werden, wie etwa in Pflegeheimen. Zudem müssen Labore künftig auch negative Testergebnisse melden. Auch müssen Gesundheitsämter übermitteln, wenn jemand als geheilt gilt.

Teil des beschlossenen Pakets ist auch die steuer- und abgabenfreie Zusatzzahlung von bis zu 1.500 Euro für Pflegekräfte. Die Pflegekassen sollen den Beschäftigten in der Altenpflege eine einmalige Sonderleistung von bis zu 1.000 Euro zahlen. Die Bundesregierung hat hier bereits einen höheren Zuschuss in Erwägung gezogen, um die Pflegekassen bei der Finanzierung zu unterstützen.

Länder und Arbeitgeber können die Corona-Prämie auf bis zu 1.500 Euro aufstocken. Es ist allerdings noch unklar, ob dies passieren wird. Lediglich von einigen Ländern, wie etwa Bayern, Hamburg und Schleswig-Holstein, wird eine Prämie ins Auge gefasst.

