HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Corestate Capital auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Mezzanine-Geschäft des Immobilienunternehmens habe sich stabilisierender Faktor in einem schwierigen Umfeld erwiesen, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Vorstand. Dagegen dürfte sich das Geschäft mit Immobilientransaktionen erst im zweiten Halbjahr erholen./mf/mis



ISIN: LU1296758029

