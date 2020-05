LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zooplus nach Zahlen von 90 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In vielerlei Hinsicht sei die aktuelle Situation für den Onlinehändler für Heimtierbedarf perfekt, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter anderem profitiere das Unternehmen vom aktuell beschleunigten Kanalwechsel beim Konsum hin zum Internet. Besser werde es allerdings wohl nicht mehr./ssc



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 00:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005111702

