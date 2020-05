Sowohl Morphosys als auch Evotec haben zuletzt die Zahlen für das erste Quartal vorgestellt. Morphosys konnte bereits in der vergangenen Woche die Anleger überzeugen. Dementsprechend hat die Aktie wieder Fahrt aufgenommen. Am Donnerstag dieser Woche folgte Evotec. Und auch die Hamburger konnten überzeugen. Die Aktie steht unmittelbar vor einem neuen Kaufsignal.Die Aktie von Evotec gewinnt am heutigen Freitag 2,5 Prozent auf 23,17 Euro. Damit versuchen die Papiere des Wirkstoffforschers den Ausbruch ...

