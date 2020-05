Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbHEinstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AGUnternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2020 Empfehlung: Kaufen seit: 15.05.2020 Kursziel: 2,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 27.03.2020, vormals Halten Analyst: Jens NielsenIm ersten Quartal 2020 nahezu unbeeindruckt von Corona-Krise Die 3U HOLDING AG konnte einen ausgesprochen positiven Start in das laufende Geschäftsjahr 2020 hinlegen, dabei zeigte das Zahlenwerk für das erste Quartal kaum Auswirkungen der Corona-Krise. Dementsprechend sieht sich der Konzern mit seinen breit diversifizierten Geschäftsmodellen solide aufgestellt, um die Krise gut meistern und weiter profitabel wachsen zu können. Im Segment ITK profitiert der Telefoniebereich sogar von einer höheren Nachfrage infolge von Kontaktbeschränkungen und Arbeiten via Home-Office. Dagegen ist im Bereich Cloud Computing eine temporäre Dämpfung des Wachstums durch Ausfall bestehender und geringere Zahlen neuer Kunden möglich. Allerdings geht der Vorstand, wie er auf einer Telefonkonferenz am 22. April erläuterte, davon aus, dass weclapp auch aufgrund des hohen Anteils wiederkehrender Erlöse dennoch weiterhin ertragsstark bleibt. Zudem rechnet 3U damit, dass die Nachfrage nach Cloud-Lösungen im Zuge der Beschleunigung der Digitalisierung, die nach der Pandemie erwartet wird, weiter zunimmt. Die Entwicklung im Segment EE ist in erster Linie witterungsabhängig und wird insofern nicht von der Krise tangiert. Im Segment SHK wirkten sich die behördlich angeordneten Beschränkungen zwar vor allem bei der Selfio positiv auf den Onlinehandel aus. Allerdings resultierten aus der COVID-19-Pandemie bzw. den dagegen ergriffenen Maßnahmen negative Effekte auf die Einkaufsseite und die Logistik. Dies belastete zusätzlich zu den laufenden Maßnahmen zur Optimierung und Erweiterung der Supply Chain die momentan ohnehin noch schwache Ertragslage. Hier will der Konzern unter anderem mit einem weiteren Ausbau der margenstarken Eigenmarken gegensteuern. Da neben dem operativen Geschäft auch der An- und Verkauf von Beteiligungen, Wind- und Solarparks sowie anderen Immobilien Bestandteil des 3U-Geschäftsmodells ist, die daraus resultierenden Effekte jedoch naturgemäß nicht prognostizierbar sind, stellen wir unsere Anlageempfehlung für die 3U-Aktie unverändert auf die in unserem letzten Research vom 27. März ausführlich erörterte Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung ab. Dabei hat sich die Nettoliquidität zum 31. März auf 4,3 Mio. Euro erhöht. Auf dieser Basis haben wir aktuell einen Unternehmenswert von gut 79 Mio. Euro entsprechend 2,24 Euro je 3U-Aktie ermittelt. Darin sind die übrigen Beteiligungen und Vermögenswerte allerdings mangels näherer Informationen noch nicht berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der nach wie vor bestehenden hohen Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Corona-Krise und ihrer Auswirkungen auf das Börsenumfeld nehmen wir unverändert auf den SOTP-Wert von 2,24 Euro einen Sicherheitsabschlag von 10 Prozent vor. Somit sehen wir den fairen Wert der 3U-Aktie weiterhin bei rund 2,00 Euro. Auf dieser Basis bestätigen wir unser Kursziel von 2,00 Euro wie auch unsere 'Kaufen'-Empfehlung. Dabei bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 58,4 Prozent, der Netto-Cash-Position von 4,3 Mio. Euro sowie einer Barliquidität von 21,6 Mio. Euro zum 31. März bilanziell sehr solide aufgestellt. Die Rendite beläuft sich auf Basis des Dividendenvorschlags an die am 20. Mai anberaumte 'virtuelle Hauptversammlung' auf 2,8 Prozent. Zudem soll die Ausschüttung wie im Vorjahr aus dem steuerlichen Einlagekonto und somit ohne Steuerabzug erfolgen.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20805.pdfKontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Duesseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Buero Muenster: Postfach 48 01 10 D-48078 Muenster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.