Wien (www.fondscheck.de) - Viele Marktteilnehmer sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie wieder verstärkt auf den Gesundheitssektor aufmerksam geworden und wittern durch taktische Investments in potenzielle Krisenprofiteure große Chancen, so die Experten von "e-fundresearch.com".Warum der promovierte Molekularbiologe und Fondsmanager Dr. Andreas Bischof nicht viel von einem derartigen Ansatz halte und er seine nova Steady HealthCare Strategie stattdessen auch im aktuellen Umfeld auf "Normalität" ausrichte, habe "e-fundresearch.com" in einem Interview erfahren können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...