Die Stimmung im Dienstleistungssektor in Österreich hat im April einen historischen Tiefpunkt erreicht, konstatieren Ökonomen der Bank Austria. Die besonders starke Betroffenheit in diesem Sektor hatte wesentlichen Einfluss darauf, dass sich der Bank-Austria-Konjunkturindikator von 0,6 Punkten auf ein Tief von minus 3,1 Punkten verringerte."Das ist der mit großem Abstand stärkste Rückgang in der knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...