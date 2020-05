ProSiebenSat.1 Media ist ein besonders heißes Eisen an der Börse. Vielleicht denken Sie jetzt: Ist das nicht dieser Dinosaurier der Medienwelt, der so alt aussieht gegen Player wie YouTube, Netflix oder auch Amazon Prime? Nun, nicht vorschnell urteilen, denn im Aktionärskreis hat sich zuletzt etwas getan, das einen großen Doppelpunkt setzt und eine spannende Perspektive eröffnet. Schauen Sie hierzu in ein Gespräch mit Hans A. Bernecker (Sendung vom 14.05.2020) im Rahmen von Bernecker TV.



