BYD will seine neue Elektro-Limousine Han auch in Europa auf den Markt bringen. In China ist der Marktstart für Juni geplant. Nachdem BYD seine Kompetenz in Sachen Brummis und Busse mit Elektroantrieb unter den Beweis gestellt hat, fährt BYD mit seinem neuen Elektroauto in eine völlig andere Liga vor!Auf den ersten Blick macht der Han keinen schlechten Eindruck. Der Verkaufspreis soll zwischen 45.000 bis 55.000 Euro liegen. Ein stolzer Preis. Jedoch: das Design ist gelungen, die Reichweite des Han ...

Den vollständigen Artikel lesen ...